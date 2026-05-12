İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yükseliş beklentisini koruduğunu, yaz aylarında gram altının 8.000 TL seviyesine yükselebileceğini söyledi.
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Ons altın 4.667 dolardan ve gram altın ise 6.812 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar ise altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
TGRT Haber canlı yayınına katılan Memiş, altının Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandığını belirtti. Memiş, "Savaş ya da barış haberine göre trend belli olacak. Her gün farklı bir haber akışı geldiği için piyasalar her gün farklı bir fiyatlama içerisinde. Mart ayı ile bugüne baktığımızda yavaş yavaş üzerine koymaya başladı. Martta 6.300 lira olan gram altın şu an 6.800 lira. Yavaş yavaş yükseliş olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Memiş, "Anlaşma haberi gelecek mi, yoksa savaş devam edecek mi? Anlaşma haberi gelirse ons altın 5 bin dolar üzerine, gram altın ise 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşir. Ancak savaşın devamı halinde de 4 bin 400 dolar seviyesi ons altında gram altın tarafında tekrar 6 bin 300 lira seviyesi kaçınılmaz olur." diye konuştu.
"Altında 5 haneli rakamları beklemeye devam ediyoruz"
Altında yükseliş beklentisini koruduğunu söyleyen Memiş, "Altında yıllık bazda Temmuz, Ağustos aylarında 8.000 lira seviyesi üzerini, yıl sonunda ise 5 haneli rakamları beklemeye devam ediyoruz." dedi.