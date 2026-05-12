İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi

TGRT Haber canlı yayınına katılan Memiş, altının Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandığını belirtti. Memiş, "Savaş ya da barış haberine göre trend belli olacak. Her gün farklı bir haber akışı geldiği için piyasalar her gün farklı bir fiyatlama içerisinde. Mart ayı ile bugüne baktığımızda yavaş yavaş üzerine koymaya başladı. Martta 6.300 lira olan gram altın şu an 6.800 lira. Yavaş yavaş yükseliş olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.