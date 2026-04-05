İslam Memiş gümüş için yeni tahminlerini açıkladı
Altın ve gümüş piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran kritik bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasa üzerindeki manipülatif etkilerine ve İran gerilimine dikkat çeken Memiş, geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan gümüş için 3 haneli rakamları işaret etti.
Piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu 2026 yılında, ekonomi dünyasının yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, gümüş yatırımcıları için çarpıcı öngörülerde bulundu. Küresel siyasi krizlerin ve ABD yönetimindeki değişimlerin piyasayı "hırçınlaştırdığını" belirten Memiş, yatırımcılara psikolojik olarak güçlü kalma çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bir gün iyimser, bir gün kötümser açıklamalar yaparak fiyatları manipüle ettiğini savunan Memiş, "Kabinedeki istifalar ve belirsizlikler işleri kontrolden çıkardı. Bu zigzaglı yapı yıl sonuna kadar sürecek. Kısa vadeli al-sat yapan kaybeder, uzun vadeli bekleyen kazanır" dedi.
Gümüşün gram ve ons tarafındaki potansiyeline dikkat çeken Memiş, teknik olarak beklediği seviyeleri "Gram gümüş tarafında 90 TL civarı benim için makuldür. Bu seviyeleri kaçıranlar alım için değerlendirebilir. Ons gümüş yıl sonuna kadar 96 dolar seviyesini teknik olarak bekliyor olacağım. Gram gümüş tarafında ise hedefim 145 TL seviyesidir." diyerek açıkladı.
Yatırımcılara "ekranlarınızı kapatın" çağrısı yapan İslam Memiş, yatırımcıların günlük fiyat hareketlerine aldanmaması gerektiğini belirtti.