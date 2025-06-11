İslam Memiş güvenli liman altının 2 alternatifini açıkladı

Piyasa analistleri ons altın için 3.300 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu, yükseliş yönünde ise 3.350 dolar seviyesinin ilk direnç noktası olduğunu belirterek güvenli liman altın fiyatları için bu haftanın oldukça kritik olduğunu açıkladı.