İslam Memiş güvenli liman altının 2 alternatifini açıkladı
Altın fiyatları, son dönemde küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken piyasaların bir bileni olarak ünlenen analist İslam Memiş altına alternatif 2 yatırım ürününü işaret etti.
2025 yılı başından Mayıs ayının ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran, ancak Mayıs ayının son 10 gününde düşüş eğilimine giren altın fiyatları Haziran ayına da hızlı başlamıştı.
Piyasa analistleri ons altın için 3.300 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu, yükseliş yönünde ise 3.350 dolar seviyesinin ilk direnç noktası olduğunu belirterek güvenli liman altın fiyatları için bu haftanın oldukça kritik olduğunu açıkladı.
Yatırımcılar, bu hafta özellikle Perşembe günü gerçekleştirilecek ABD devlet tahvili ihalesini ve diğer makro ekonomik gelişmeleri yakından takip ederken piyasalara yönelik tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, euro, gümüş için değerlendirmelerde bulundu.