İslam Memiş, ''kıtlık ekonomisi geliyor'' deyip, dolar için yeni tahminini açıkladı

Öte yandan ABD’de enflasyon mart ayında yıllık yüzde 8,5 yükselerek 1982’den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Bütün bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıktı. Analistler bu ihtimalin pay piyasalarını desteklediğini aktararak, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti.