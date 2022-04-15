İslam Memiş, ''kıtlık ekonomisi geliyor'' deyip, dolar için yeni tahminini açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları "kıtlık ekonomisi geliyor" diyerek uyarıp, dolar/TL kuru tahminini açıkladı.
Ukrayna’daki savaşın kısa sürede bitmesi yönündeki umutlar, Vladimir Putin’in işgali sürdürmeye devam edeceğini söylemesinin ardından darbe aldı. Putin Ukrayna ile barış görüşmelerinin ‘çıkmazda’ olduğunu söylerken yedi haftalık bir saldırının planlanacağını öne sürdü.
Öte yandan ABD’de enflasyon mart ayında yıllık yüzde 8,5 yükselerek 1982’den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Bütün bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıktı. Analistler bu ihtimalin pay piyasalarını desteklediğini aktararak, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti.
Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken altın ve dolar yatırımcısı için ünlü finans analisti İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ diyerek yatırımcılara seslendi.
Enflasyonun yükselmesinin Merkez bankaları tarafından beklentiyi karşılamadığını ifade eden İslam Memiş, alınan yanlış kararlara değinerek, dünyada yaşanan enflasyona ilişkin şunları söyledi: