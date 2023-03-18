İslam Memiş rekor kıran altın fiyatları için uyardı: Bunu yapan pişman olur
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rekor kıran altın fiyatları için elinde altın olan yatırımcılara uyarıda bulundu.
Altın, ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri nedeniyle güvenli liman talebiyle üçüncü haftayı da yükselişle tamamladı. Altının onsu 1.989 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın piyasalarda 1.216 lira civarında bulunuyor. Altın fiyatları, ABD'de SVB'nin iflası ve Credit Suisse Group'un sorunlarından kaynaklanan endişelerle yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi.
Altın fiyatları için tahminlerini paylaşarak yatırımcıya yol göstermeye çalışan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklamalar geldi.
Yaşanan yükselişlerin devam edeceğini iddia eden Memiş, "Altının yükseliş yolu uzun ve istikrarlı olacak" ifadelerini kullandı. Memiş, önümüzdeki süreçte bir fiyat dengelemesi yaşanabileceğini ve altında ufak çaplı düşüş hareketlerinin gözlemlenebileceğinin altını çizerek, "Yine de bir düşen altın iki yükselecek, 2023 altının yılı olacak" şeklinde konuştu.
Her dönemde yapılan bu dengelemelerde panik havasına girenlerin kaybettiğini hatırlatan Memiş, "İlk fiyat düşüşünde altınınızı satarsanız, gelecek yükseliş dalgasında pişman olursunuz" dedi.