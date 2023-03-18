İslam Memiş rekor kıran altın fiyatları için uyardı: Bunu yapan pişman olur

Yaşanan yükselişlerin devam edeceğini iddia eden Memiş, "Altının yükseliş yolu uzun ve istikrarlı olacak" ifadelerini kullandı. Memiş, önümüzdeki süreçte bir fiyat dengelemesi yaşanabileceğini ve altında ufak çaplı düşüş hareketlerinin gözlemlenebileceğinin altını çizerek, "Yine de bir düşen altın iki yükselecek, 2023 altının yılı olacak" şeklinde konuştu.