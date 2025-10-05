İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı
Türkiye'nin önde gelen piyasa analisti İslam Memiş, rekor üstüne rekor kıran ve uzun yıllar sonra en güçlü rallisini yaşayan altın fiyatları için hem yeni tahminini açıkladı, hem "şimdi altın alınır mı" hem de "altını ne zaman satmalı" sorularına yanıt verdi. Önemli not: Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Altın fiyatları son yılların en güçlü rallisiyle rekor üstüne rekor kırarak Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördü. Bu ralli o kadar güçlü oldu ki 1 Ocak 2025’te 2 bin 966 TL olan gram altın, 4 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 76 yükselişle 5 bin 209 TL'ye kadar ulaştı.
Hem Türk uzmanlar hem de uluslarası finans kuruluşları ara ara geri çekilmeler yaşansa da altının rekor serisine devam etmesini ve 6 bin TL seviyesinin de üstüne çıkabileceğine işaret ediyor.
Türkiye'nin önde gelen altın ve para piyasaları analisti İslam Memiş, TV 100 canlı yayınında altın için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Altın fiyatlarının bağımsız bir şekilde rekor kırdığını belirterek, yatırımcı için Kasım ayını işaret eden İslam Memiş, "Kasım ayına kadar malınıza sahip çıkın. Eğer ihtiyacınız yoksa satmayın. Kasım ayına kadar yükseliş bekliyorduk ama Eylül ayında 400 dolarlık bir yükseliş beklemiyorduk" şeklinde konuştu.