İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı

Altın fiyatları son yılların en güçlü rallisiyle rekor üstüne rekor kırarak Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördü. Bu ralli o kadar güçlü oldu ki 1 Ocak 2025’te 2 bin 966 TL olan gram altın, 4 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 76 yükselişle 5 bin 209 TL'ye kadar ulaştı.