İslam Memiş tarih vererek uyardı: Birilerinin canı yanacak
Finansal piyasaların usta ismi İslam Memiş, 20 Mart tarihine dikkat çekerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararını vereceği tarihe işaret ederek, "Birilerinin canı yanacak" uyarısında bulundu. Kendi Youtube kanalında açıklamalarda bulunan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş öngörülerini şöyle sıraladı:
"Gümüş onsunda asıl hedef 26 dolar. Şu anda 24.72 dolarda gümüş onsu. Yüzde 2.5 primle tamamlıyor. Hedef 26 dolar seviyesi. 25.37 TL gümüş gram. Gram gümüşte hedef 26 lira. Petrol fiyatları 80-85 dolar aralığında. Yüzde 0.40'lık artış var. Petrol fiyatlarında indirim gibi bir haber oldukça zayıf.
"Bitcoin 73 bin 710 dolara kadar yükseldi. Burada birileri ters köşe olacak, birilerinin canı yanacak. Kimin canı yanacak bilmiyorum ama burada sağlam düzeltme yapması lazım. 74 bin dolar direnci var Bitcoin'de yukarıda. Bakalım ne zaman kar satışları gelecek."
"Fed'in faiz kararı pas geçilirse hazirana gözler çevrilecek ve indirim süreci göreceğiz. Bu yıl o yüzden emtia fiyatlarının yolu açık."