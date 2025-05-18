İslam Memiş tüyoyu verdi: Gram altın için alış zamanı mı, satış zamanı mı?
Altın, geçen hafta son 6 ayın en kötü performansını gösterdi. Gram altın 4 bin TL seviyesinin altına geriledi. Peki gram altın için alış zamanı mı, satış zamanı mı? Finans analisti İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni uyarı geldi.
Yatırımcının güvenli limanı altın son 6 ayın en kötü performansını gösterdi. Ons altın 3 bin 203 dolara çekilirken, gram altın yüzde 3.43'lük düşüşle 4 bin liraya geriledi. Çeyrek altın 6 bin 658 lira, yarım altın 13 bin 317 lira ve cumhuriyet altını 27 bin 386 liraya düştü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyardı.
"Altında yükseliş trendi bitti mi, yoksa alım fırsatı mı?" sorusuna yanıt veren İslam Memiş, düşüşün alım fırsatı olduğunu belirterek, hem tarih hem rakam verdi.
"4 BİN TL ÜZERİNDE ALIM YAPMAYANLARI TEBRİK EDİYORUM"
Youtube kanalında altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, 4 bin lira seviyesinin üzerinde altın almayan sabırlı yatırımcıları tebrik etti. Memiş, ''4 bin TL seviyesi altında alım için sık sık uyarmıştım. 4 bin 300 lira seviyesinden almayan sabreden herkesi tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.
"GRAM ALTIN İÇİN ALMA ZAMANI"
Gram altın için alım zamanı olduğunu belirten Memiş, ''Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100-170 seviyesinde tepki alımı alarak yukarıda göreceğiz. Tekrar 4 bin TL seviyesi altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak. Biz maliyet düşürmek iki üç hamle yapacağız. Ve istediğimiz rakamları cebimize koyacağız. Dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi gerekiyor.'' diye konuştu.