İslam Memiş tüyoyu verdi: Gram altın için alış zamanı mı, satış zamanı mı?

"GRAM ALTIN İÇİN ALMA ZAMANI"

Gram altın için alım zamanı olduğunu belirten Memiş, ''Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100-170 seviyesinde tepki alımı alarak yukarıda göreceğiz. Tekrar 4 bin TL seviyesi altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak. Biz maliyet düşürmek iki üç hamle yapacağız. Ve istediğimiz rakamları cebimize koyacağız. Dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi gerekiyor.'' diye konuştu.