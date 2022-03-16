İslam Memiş ''uyarmıştım'' diyerek açıkladı: ''Altın alanlara geçmiş olsun''

Memiş sözlerine şöyle devam etti:

"Fed kararının ardından Merkez Bankası da kendi faiz kararını yarın açıklayacak. Fed toplantısından 25 baz puanlık bir faiz artırımı ve şahin tonda bir açıklama bekliyorum. Sadece söylemlerle piyasayı yönlendirmeye devam edecektir.