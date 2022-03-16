İslam Memiş ''uyarmıştım'' diyerek açıkladı: ''Altın alanlara geçmiş olsun''
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram altında 900 liranın üzerinde alım yapılmaması konusunda uyardığını ifade eden Memiş, ''Sabredip bekleyenlere ne mutlu, alanlara ise geçmiş olsun'' dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını saat 21.00'de açıklayacak. Yılın ikinci toplantısında Fed'in Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Faiz artışının 25 baz puan olacağı düşünülüyor.
Piyasalar Fed'in faiz kararını merakla beklerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Youtube kanalında Fed'in kararının altın fiyatlarına etkisini değerlendiren İslam Memiş, "Önceki gün sert düşüşler yaşandı. Gram altında 900 liranın üzerinde alım yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. Sabredip bekleyenlere ne mutlu, alanlara ise geçmiş olsun" dedi.
Memiş sözlerine şöyle devam etti:
"Fed kararının ardından Merkez Bankası da kendi faiz kararını yarın açıklayacak. Fed toplantısından 25 baz puanlık bir faiz artırımı ve şahin tonda bir açıklama bekliyorum. Sadece söylemlerle piyasayı yönlendirmeye devam edecektir.