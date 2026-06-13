İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''

"Ergen Çocuklar Gibi..." - "Terbiyesizlik Yapma!"

Canlı yayında tansiyonun bir anda yükselmesiyle birlikte sert bir sözlü düello başladı. İslam Memiş, Tayyar'ın Twitter üzerinden fotoğraf paylaşmasını eleştirerek, "Ben sizin Twitter'dan onun bunun fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?" çıkışını yaptı.

Bu sözler üzerine öfkelenen Şamil Tayyar, "Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?" diyerek Memiş'e yüklendi. Memiş'in, kendisini eleştiren Tayyar'ı "Şovmensin sen, şovmen" sözleriyle hedef alması stüdyodaki gerilimi zirveye taşıdı.