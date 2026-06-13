İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında fena kapıştı: ''Terbiyesizlik yapma!''
Finans analisti İslam Memiş ile AK Partili Şamil Tayyar, TGRT Haber canlı yayınında altın tahminleri üzerinden sert bir tartışma yaşadı. Tayyar'ın Memiş'i yatırımcıları batırmakla suçlaması üzerine alevlenen kavgada "şovmen" ve "terbiyesizlik yapma" sesleri yükseldi. Olayın ardından sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan Tayyar, altın tahminleri tutmayan Memiş'in finansal işlemlerinin acilen incelenmesi gerektiğini savundu.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Medya Kritik" programı, AK Partili Şamil Tayyar ile finans analisti İslam Memiş arasında eşine az rastlanır bir canlı yayın kavgasına sahne oldu. Altın fiyatlarına yönelik spekülatif tahminlerin tutmaması üzerinden başlayan gerilim, karşılıklı ağır suçlamalara ve hakaretlere dönüştü. Şamil Tayyar'ın, Memiş'i küçük yatırımcıyı zarara uğratmakla suçlamasının ardından İslam Memiş sert tepki gösterdi. Yayın sonrasında sular durulmazken Tayyar, Memiş'in spekülatif yorumlar yaptığını belirterek tüm işlemlerinin acilen incelenmesi için resmi makamlara çağrıda bulundu.
Twitter'dan Başlayan Gerilim Ekranlara Taşındı
Olayın fitili aslında canlı yayından önce, Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ateşlenmişti. Tayyar, İslam Memiş'in altın fiyatlarının yükseleceği yönündeki (gram altın için 8 bin TL) tahminlerinin tutmamasına atıfta bulunarak, Özgür Özel ve İslam Memiş'in fotoğrafını yan yana paylaştı. Tayyar bu gönderisinde, "Günün iki kaybedeni. Biri CHP’deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı" ifadelerini kullanmıştı. Bu ağır eleştirinin gölgesinde ikili, televizyon ekranlarında yüzleşti.
"Ergen Çocuklar Gibi..." - "Terbiyesizlik Yapma!"
Canlı yayında tansiyonun bir anda yükselmesiyle birlikte sert bir sözlü düello başladı. İslam Memiş, Tayyar'ın Twitter üzerinden fotoğraf paylaşmasını eleştirerek, "Ben sizin Twitter'dan onun bunun fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?" çıkışını yaptı.
Bu sözler üzerine öfkelenen Şamil Tayyar, "Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?" diyerek Memiş'e yüklendi. Memiş'in, kendisini eleştiren Tayyar'ı "Şovmensin sen, şovmen" sözleriyle hedef alması stüdyodaki gerilimi zirveye taşıdı.
Tayyar'dan Soruşturma Çağrısı: "Bakalım Altından Ne Çıkacak?"
Tarihi kavganın ardından tartışma sosyal medyada da devam etti. Şamil Tayyar, kişisel hesabı üzerinden yeni bir açıklama yayımlayarak İslam Memiş'in eylemlerinin basit bir tahmin hatası olmadığını öne sürdü. Tayyar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Altın alım satımı yapan İslam Memiş isimli kuyumcunun ‘altın uzmanı’ sıfatıyla ekran ekran dolaşıp yaptığı spekülasyonlar mercek altına alınmalıdır. Gramı 8 bin lira olacak dediği altın fiyatının 6 bin liranın altına düşmesi karşısında binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kuyumcunun spekülatif yorumları basit bir tahmin olarak görülemez. İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum. Bakalım altından ne çıkacak?"