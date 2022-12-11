İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den altın ve dolar tahminleri
Para ve altın piyasalarını yorumlayan Türkiye'nin 2 ünlü analisti Selçuk Geçer ile İslam Memiş, dolar kuru ve altın fiyatlarıyla ilgili son tahminlerini açıklayarak yatırımcıları uyardı.
Altındaki hareketlilik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Daha gerçek yükselişler başlamadı" diyerek altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı.
Gram altın geçtiğimiz haftadan bu yana yükselmeye devam ediyor. 2022 yılına 769 TL’den başlayan altının gram fiyatı 1.080 TL seviyesine kadar yükseldi.
ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile Fed’in faiz kararlarında yaşanması beklenen ılımlı para politikası altın ve değerli metal fiyatlarında sert artışları destekledi. Sonraki süreçte FED başkanı Jerome Powell’in "Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız." sözleri piyasaları etkiledi.
Powell’in açıklamalarına rağmen FED’in sıkı para politikalarından kısmı de olsa vazgeçerek aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırması bekleniyor. Diğer yandan küresel resesyon riskleri de varlık fiyatlanmalarında etkili olmaya devam ediyor.