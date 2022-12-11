İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den altın ve dolar tahminleri

Powell’in açıklamalarına rağmen FED’in sıkı para politikalarından kısmı de olsa vazgeçerek aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırması bekleniyor. Diğer yandan küresel resesyon riskleri de varlık fiyatlanmalarında etkili olmaya devam ediyor.