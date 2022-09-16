İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den peş peşe uyarılar

Konut fiyatlarındaki artış ve dairelerin boş kalması, ortaya çıkarılan verilerde de net bir şekilde belli olmakta. Konut satışları bu Ağustos'ta, bir önceki yılın ağustos dönemine göre yüzde 12,7 geriledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Geçer, şunları aktardı:

“Konut satışları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 geriledi. Böylece konut satışları ikinci ayda da geriledi. BOŞUNA ÇÖKECEK DEMEDİK... BALON PATLADI PATLAYACAK !!!”