İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den peş peşe uyarılar
Dün 18,27 TL seviyesini anlık olsa da görerek Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran dolarla birlikte altın ve Euro başta olmak üzere döviz, değerli metaller ve kripto paralarda düşüş sürüyor. "Şimdi ne yapacağız" diye düşünen yatırımcılara için altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den peş peşe uyarılar geldi. İşte iki uzman ismin dolar, Euro, altın, gümüş ve konut fiyatları tahminleri...
ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri ve piyasaları sarsan şahin açıklamalar sonrasında dolar kuru dün 2022 yılının rekor seviyesi olan 18,27 TL'yi de görmüştü. Doların zirve seyri sürerken, altında düşüş devam ediyor.
Yatırımcılar ise bir yandan piyasalardaki bu çalkantıyı bir yandan da ünlü ekonomistlerden gelen açıklamaları takibe aldı. Herkes "şimdi ne olacak" derken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer ile altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten peş peşe açıklamalar geldi.
Ekonominin güvenilir isimlerinden Selçuk Geçer, dolar ve konut fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Konut fiyatlarındaki artış ve dairelerin boş kalması, ortaya çıkarılan verilerde de net bir şekilde belli olmakta. Konut satışları bu Ağustos'ta, bir önceki yılın ağustos dönemine göre yüzde 12,7 geriledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Geçer, şunları aktardı:
“Konut satışları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 geriledi. Böylece konut satışları ikinci ayda da geriledi. BOŞUNA ÇÖKECEK DEMEDİK... BALON PATLADI PATLAYACAK !!!”