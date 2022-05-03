İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin
Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in aylar öncesinden beklenen faiz kararının açıklanacağı yeni haftada önemli değerlendirmelerde bulundu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin yanında Fed'in aylar öncesinden beklenen faiz kararının açıklanacağı yeni haftada Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Ezberleri bozacak" diyerek tuzaklara karşı uyardı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin yanında Fed'in aylar öncesinden beklenen faiz kararının açıklanacağı yeni haftada yatırımcı dolar ve altın fiyatlarında son durumu araştırıyor.
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Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu.
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Memiş, “Fed sonrası piyasalarda bir tuzak oluşacak. Fed ezberi bozulacak" dedi.
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