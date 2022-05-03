  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in aylar öncesinden beklenen faiz kararının açıklanacağı yeni haftada önemli değerlendirmelerde bulundu

İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin yanında Fed'in aylar öncesinden beklenen faiz kararının açıklanacağı yeni haftada Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Ezberleri bozacak" diyerek tuzaklara karşı uyardı.

1 / 9
İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin yanında Fed'in aylar öncesinden beklenen faiz kararının açıklanacağı yeni haftada yatırımcı dolar ve altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. 

2 / 9
İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin - Resim: 3

Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu.

3 / 9
İslam Memiş, yatırımcıları ''Ezberleri bozacak'' diyerek uyardı: Bu tuzağa düşmeyin - Resim: 4

Memiş, “Fed sonrası piyasalarda bir tuzak oluşacak. Fed ezberi bozulacak" dedi.

4 / 9