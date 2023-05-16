İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi Dolar ve Euro uyarısı
Döviz ve değerli metaller piyasaları uzmanı İslam Memiş, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Dolar ve Euro'daki beklentilerini açıklayarak yatırımcıları uyardı.
İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerde seçim öncesinde Euro ve Doları yüksek fiyattan alanları uyardı. İkinci tura kalan seçimlerdeki iki haftalık süreçte yatırımcıların aynı hatayı yapmamaları gerektiğini söyledi.
İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerde seçim öncesinde Euro ve Doları yüksek fiyattan alanları uyardı. İkinci tura kalan seçimlerdeki iki haftalık süreçte yatırımcıların aynı hatayı yapmamaları gerektiğini söyledi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş şu ifadelere yer verdi:
"Seçimlerden önce 22.40-22.60 aralığından döviz talebinde bulunan döviz büfelerinde kuyruklar oluşturan Türkiye genelinde yatırımcılar vardı. Her ne kadar bu arkadaşlarımızı defalarca uyarsak da 'böyle bir piyasa oluşacak tuzaklara düşmeyin gizli maceraya atılmayın' desek de dinletemedik. Bu uyarıları ciddiye alanlar da vardı, korku ve panikle bu satın alma sürecini devam ettirenler de oldu.
Çok büyük zarar ettiler, çünkü bugün dolar TL kuru 20.68 seviyesine kadar geriledi. Şu an dolar TL kuru yurtiçi piyasalarda Kapalıçarşı’da 20.77 seviyesinde. İki liralık çok ciddi bir düşüş ve gerileme oldu. 'Ben de zengin olacağım' diye dövizcilere koşanların canı yandı.