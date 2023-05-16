İslam Memiş'ten 2'nci tur öncesi Dolar ve Euro uyarısı

"Seçimlerden önce 22.40-22.60 aralığından döviz talebinde bulunan döviz büfelerinde kuyruklar oluşturan Türkiye genelinde yatırımcılar vardı. Her ne kadar bu arkadaşlarımızı defalarca uyarsak da 'böyle bir piyasa oluşacak tuzaklara düşmeyin gizli maceraya atılmayın' desek de dinletemedik. Bu uyarıları ciddiye alanlar da vardı, korku ve panikle bu satın alma sürecini devam ettirenler de oldu.