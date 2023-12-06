İslam Memiş’ten altın alacaklara yeni uyarı: Altında yükseliş sürecek mi?
Altın tahminleri ile dikkat çeken ve yatırımcılar tarafından sıkça takip edilen İslam Memiş, altın ve gümüş için yeni tahminlerde bulundu.
Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş devam ediyor.
Fiyatlar rekor tazeleyince, gündemde altın ve gümüş konusunda bazı yanlış bilgiler dolaştığını gözlemliyorum.
Her tercih veya düşünce söylenenin doğru olduğunu ifade etmez.
Kimi sanal, kimi de fiziki birikimin doğru olduğunu savunur.
Hâlbuki her iki tercihin avantaj ve dezavantajı vardır.
Sanal birikimler:
Hırsızlık, alım-satım hızı, fiziki taşıma yükünden kurtulma gibi durumlar avantaj olarak görülebilir.
Ancak bankaların alım-satım makas aralığını göz önünde bulundurduğumuzda fiyat avantajının olmadığı görülmekte.
Bankaların alım-satım makas aralıkları 50-60 liraya kadar çıkabiliyor.
Anormal süreçlerde 100-120 lira fark bile görülmüştür.
S1 ise daha farklı.
Hem alım-satım makas aralığı hem de fiziki teslim alma avantajı bulunmaktadır.
Her iki tarafta 24 ayar olarak birikim yapılıyor.
Yani, 24 ayar harici birikim yapılamıyor.
Bankalar ya da Darphane’den fiziki altın talep ettiğinizde piyasadan (Rafineler) alınıp, teslim ediliyor.
Türkiye piyasasında dolaşan altınların tamamı rafinelerin üretimi.
Sanal biriktirip fiziki talep eden ile fiziki birikim yapanlar, aynı altına sahip oluyorlar.
Fiziki birikimler:
Fiziki birikim yapanlar ise 22 ayar da biriktirebilir (bilezik, çeyrek, cumhuriyet vs.), 24 ayar has altın da (astar şeklinde kesme veya paket gramlar).
Kapalıçarşı’da fiziki alım-satım makas aralığı 5-10 lira aralığındadır.
Anormal durumlarda bankaların alım-satımı 100-120 lira olurken, Kapalıçarşı’da 20-30 lirayı geçmedi.
5-10 lira farkın daha üzerinde işlem yapanlar tercihlerini gözden geçirmeli.