İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Orta Doğu’daki savaş ve ateşkes haberleriyle dalgalanan altın fiyatlarına dair yeni analizini paylaştı. "Oyalama taktiği devam ediyor" uyarısında bulunan Memiş, gram altının 8 bin TL seviyesinin üzerine çıkacağı tarihi açıkladı.
Altın fiyatları, Orta Doğu’dan gelen haber akışlarıyla sert dalgalanmalar yaşıyor. Ateşkes umutlarıyla yön bulan piyasalarda, anlaşmazlık haberleri fiyatları yeniden baskılıyor. Yatırımcılar "Altın yükselir mi?" sorusuna yanıt ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni tahminlerini paylaştı.
"Oyalama taktiği devam ediyor" diyen Memiş, altın ve gümüş için 3 tarihe dikkat çekti. Memiş, "Bu 3 tarih emtia tarafında önemli.'' diyerek gram altının 8 bin liranın üzerine çıkacağı tarihi açıkladı.
Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ateşkesin devam etmesi en azından iyimseri tekrar korumaya devam ediyor. Eğer bir savaşa devam haberi gelseydi, şu anda piyasalar ciddi bir anlamda gergindi. Dün akşam haber akışları bayağı yoğundu. Masa dağıldı falan diye haberler geldi. Özellikle brent petrolün vali fiyatı 101 dolara kadar yükselmişti. %6, %7 civarında yükselişler vardı. Bugüne baktığımız zaman %1.68 düşüşler var. Yani bir gün zirve, bir gün düşüş. Aynı taktik devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde yine altın, gümüş bütün enstrümanlarda sert düşüşler vardı. %2.5, %3 civarında. Şu anda tam aksi %2.5, %3 civarında artış olduğunu gözlemliyoruz. Altın tarafında %1 artış var. Bu oyalama tekrar devam ediyor.