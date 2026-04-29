İslam Memiş'ten altın fiyatları için büyük fırtına uyarısı!
Altın piyasalarındaki hareketlilik ve Türkiye ekonomisindeki bölgesel gelişmeler hakkında Finans Analisti İslam Memiş’ten kritik uyarılar geldi. Özellikle düğün yapacakları ve altın yatırımı olanları yakından ilgilendiren "70 gram sınırı" ve Fed kararı sonrası oluşacak tabloya dair detaylar netleşiyor. İslam Memiş, küresel piyasaları sarsacak Fed faiz kararı öncesi yatırımcıyı uyardı.
Değerli metaller ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı canlı yayında hem küresel belirsizliklerin altın üzerindeki baskısını değerlendirdi. Yatırımcıların odak noktasındaki Fed kararı için ise saat verdi.
Altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için kritik bir döneme girildi. Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda oluşan "fırtına" öncesi sessizliği yorumlarken, yatırımcıyı bekleyen yeni riskleri ve fırsatları sıraladı.
İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına dikkat çekerek "Bu akşam saat 21.00'de Fed’in faiz kararı açıklanacak. Faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz, pas geçilecektir. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası aynı yolu izleyecektir. Ancak asıl mesele, faiz kararı sonrası verilecek mesajlar ve enerji maliyetleri." dedi.
Ortadoğu'daki gerilimlerin ve İran konusundaki belirsizliklerin enerji fiyatlarını tırmandırdığını belirten Memiş, petrolün 110 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının tüm varlıkları baskıladığını ifade etti.