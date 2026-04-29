İslam Memiş'ten altın fiyatları için büyük fırtına uyarısı!

İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına dikkat çekerek "Bu akşam saat 21.00'de Fed’in faiz kararı açıklanacak. Faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz, pas geçilecektir. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası aynı yolu izleyecektir. Ancak asıl mesele, faiz kararı sonrası verilecek mesajlar ve enerji maliyetleri." dedi.