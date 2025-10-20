İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı
Türkiye'nin önde gelen piyasa analistlerinden İslam Memiş, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarıyla birlikte Borsa, Dolar ve kripto para piyasalarındaki beklentilerini açıklarken hem "soygun var" diyerek hem de "balon patlayınca asıl fırsatlar ortaya çıkacak" diye uyarırıken "Altın ve gümüşü olanlar 'zengin oldum' diye düşünmesin; sistem kimsenin zengin olmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.
Ağustos ayından bu yana aralıksız yükselerek rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftasonunda Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda az da olsa bir geri çekilme yaşamış herkes "bakalım Pazartesi ne olacak" sorusunu sormuştu.
Tarihi zirvelerin ardı arkası kesilmeyen altın fiyatlarında cuma günü önemli bir geri çekilme yaşandı.Ons altın fiyatı 4 bin 380 dolar seviyelerinden 4 bin 186 dolara kadar gerilerken değeri ons altın ve dolar/TL ile hesaplanan gram altın, tüm zamanların zirvesini 5 bin 905 TL’ye çıkardıktan sonra 5 bin 645 TL’ye kadar indi.
Küresel ekonomik gelişmeler ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın yeni haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.
Cuma günü 5 bin 900 TL’nin üzerine çıkarak tarihi rekor kıran gram altın son 2 ayda 1.500 TL’lik artış gösterdi