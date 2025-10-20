İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı

Tarihi zirvelerin ardı arkası kesilmeyen altın fiyatlarında cuma günü önemli bir geri çekilme yaşandı.Ons altın fiyatı 4 bin 380 dolar seviyelerinden 4 bin 186 dolara kadar gerilerken değeri ons altın ve dolar/TL ile hesaplanan gram altın, tüm zamanların zirvesini 5 bin 905 TL’ye çıkardıktan sonra 5 bin 645 TL’ye kadar indi.