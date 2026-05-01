İslam Memiş'ten altın, gümüş, petrol ve konut fiyatları için ezber bozan açıklamalar
Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki son dalgalanmaları ve jeopolitik risklerin altın üzerindeki etkisini yorumladı. Gram altının yıl başından bu yana performansını değerlendiren Memiş, Ocak ayındaki rakamların manipülatif olduğunu, asıl yönün Mayıs ayıyla birlikte netleşeceğini vurgularken, altınla birlikte Borsa İstanbul, petrol, gümüş ve konut fiyatları için dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerinden piyasaları okuduğunu belirten Memiş, Brent petrolün 120 dolar seviyesinde kalıcı olması durumunda 140-150 dolarların sürpriz olmayacağını söyledi.
Bu durumun küresel çapta enflasyonu tetikleyeceğini ve merkez bankalarının sıkılaşma politikalarına geri dönebileceğini işaret etti.
Borsa İstanbul için iyimserliğini koruyan İslam Memiş, 14.000 puan üzerindeki kalıcılığın olumlu olduğunu; yıl içinde önce 16.000, ardından 20.000 puan seviyelerinin konuşulabileceğini müjdeledi.