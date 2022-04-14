İslam Memiş'ten altın, gümüş ve dolar tahminleri: ''Çok ilginç bir yıl olacak''
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''2022 yılı oldukça ilginç bir yıl olacak'' diyerek altın, gümüş ve döviz kurları için tahminlerini açıkladı.
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken ünlü ekonomist İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi.
14 Nisan 2022 altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Güne düşüşle başlayan gram altın fiyatı 925 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 1.487 TL, Cumhuriyet altını ise 6.118 TL'den işlem görüyor. Gümüş ise 12 TL'den fiyatlanıyor.
Dolar/TL 14.61 seviyesinde. Euro/TL ise 15.98 seviyesinden işlem görüyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Hürriyet gazetesinin Youtube kanalına konuk oldu. Yükseliş trendinin devam edeceğini belirten İslam Memiş şunları söyledi:
"2022 yılı oldukça ilginç bir yıl olacak. Paraların altın ve gümüş yarıştığı bir yıl olacak. Bir bakacaksınız kripto paralar bir bakacaksınız altın yükselecek. Merkez Bankaları sert düşüş ve yükselmelere izin vermeyecek.