İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu
Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki sert düşüşleri değerlendirirken yatırımcılar için "son şans" niteliğinde bir uyarıda bulundu. Fed kararlarından ziyade brent petrol ve emtia arasındaki ters korelasyona dikkat çeken İslam Memiş, 6000 dolar hedefinin hala masada olduğunu ancak sonrasında bir "kabus" senaryosunun yaşanabileceğini belirtti.
Altın fiyatlarındaki gerilemeyi "alım fırsatı" olarak niteleyen İslam Memiş, piyasalardaki manipülasyona karşı yatırımcıyı uyardı.
Brent petrolün 110 dolara çıkmasıyla altının baskılandığını belirten Memiş, ons altın için 6000 dolar, gram altın için ise 10.000 TL hedeflerini paylaştı. Ancak bu yükselişin ardından sert bir düzeltme beklediğini ifade eden ünlü analist, "İlk yarıda yükseliş, ikinci yarıda kabus gibi bir düşüş kapıda" dedi. İşte 2026 piyasa stratejisi ve Bitcoin tahminleri.
Piyasalarda taşlar yerinden oynarken İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün sırrını açıkladı. Fed'in faiz kararlarının piyasa tarafından zaten fiyatlandığını belirten Memiş, asıl baskı unsurunun 110 dolara dayanan brent petrol olduğunu vurguladı.
İslam Memiş, petrol fiyatları yükseldikçe değerli metallerin baskılandığı bir döneme girildiğini ifade etti:
"Şu anda petrol yükseliyor, altın düşüyor. Jeopolitik riskler nedeniyle insanlar nakit ihtiyacı için altın satıyor, teminat çağrıları geliyor. Bu düşüşler benim nazarımda net bir alım fırsatıdır. Bu fiyatlar birkaç ay sonra çok ucuz kalacak."