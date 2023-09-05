İslam Memiş'ten altın tavsiyesi: Bu fırsat göz açıp kapayıncaya kadar geçer

Özellikle Türkiye gibi enflasyon ile mücadele eden ülkelerde birikimini muhafaza etmek için yerli para birimlerinden kaçan ve altın yatırımı yapan milyonlarca vatandaş için 2023 yılının ilk aylarında yaşanan yükseliş, adeta saman alevi gibi kısa sürede sönerken, altın fiyatları ons tarafından bir destek almasa da, gram altın tarafında döviz kaynaklı yükselişler yaşanmaya devam etmişti.