İslam Memiş'ten altın tavsiyesi: Bu fırsat göz açıp kapayıncaya kadar geçer
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyen yatırımcılar için rakam vererek tavsiyede bulundu.
Yıllar ilerledikçe insanların tüketim ve yatırım alışkanlıkları da köklü değişikliklere uğruyor. Özellikle son yıllarda dünya genelinde milyonlarca yeni yatırım aracı dolaşıma sokulurken, her dönemin güvenli limanı olarak tanınan altına olan ilgi ise zirvedeki yerini korumaya ediyor.
Uluslararası krizler, savaşlar ve pandemi gibi faktörler 2023 yılında dünya genelinde bir numaralı yatırım aracı olarak altın madenini öne çıkarırken, birikimini emtialarda bekleten milyonlarca vatandaş ise sene başından bu yana altın tarafında hayal ettiği yükselişi henüz görebilmiş değil.
Özellikle Türkiye gibi enflasyon ile mücadele eden ülkelerde birikimini muhafaza etmek için yerli para birimlerinden kaçan ve altın yatırımı yapan milyonlarca vatandaş için 2023 yılının ilk aylarında yaşanan yükseliş, adeta saman alevi gibi kısa sürede sönerken, altın fiyatları ons tarafından bir destek almasa da, gram altın tarafında döviz kaynaklı yükselişler yaşanmaya devam etmişti.
Türkiye'de altın denilince akla gelen isimlerin başında yer alan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde emtia fiyatlarında yaşanan dalgalı seyirin kırılmak üzere olduğunu belirterek, hali hazırda altın birikimini olan ya da yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara şu ifadelerle seslendi: