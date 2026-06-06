İslam Memiş'ten altın ve gümüş için kritik uyarılar! Hedef rakamları ve kritik destekleri açıkladı
Finans piyasalarının yakından takip ettiği analist İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın ve gümüş yatırımcıları için hayati önem taşıyan 2026 yılı beklentilerini paylaştı.
İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki dalgalanmalar ve makroekonomik krizlerin gölgesinde, altında 3.880 ile 5.880 dolar bandında sert hareketler beklediğini duyururken; gümüşün önümüzdeki üç ay boyunca altından daha fazla konuşulacağını belirterek 96 dolar hedefine işaret etti.
Altında Kritik Destek: Gözler 4.300 Dolarda
Altın fiyatlarındaki anlık durumu tahvil piyasaları ve Amerikan ekonomik verileri üzerinden değerlendiren İslam Memiş, piyasadaki aşağı yönlü baskıya dikkat çekti.
Tahvil faizlerindeki yüzde 1,75'lik artışın altını negatif etkilediğini vurgulayan uzman isim, "Kritik destek seviyesine yaklaştık, 4.400 dolar seviyesi. Eğer burası aşağı yönlü kırılırsa 4.300 doları ana destek seviyesi olarak takip edeceğiz" dedi.
İslam Memiş'e göre altını şu an fiyatlayan iki ana parametre bulunuyor: Kurumsal opsiyon fiyatlamaları ve doğrudan tahvil piyasasının yönü.