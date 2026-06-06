İslam Memiş'ten altın ve gümüş için kritik uyarılar! Hedef rakamları ve kritik destekleri açıkladı

İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki dalgalanmalar ve makroekonomik krizlerin gölgesinde, altında 3.880 ile 5.880 dolar bandında sert hareketler beklediğini duyururken; gümüşün önümüzdeki üç ay boyunca altından daha fazla konuşulacağını belirterek 96 dolar hedefine işaret etti.