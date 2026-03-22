İslam Memiş’ten altın ve gümüş için yeni uyarılar... Düşüş sürecek mi, şimdi alım zamanı mı ?
Orta Doğu'daki savaş her geçen gün daha da şiddetlenirken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki sert düşüşün perde arkasındaki 3 temel nedeni açıklayıp, "bu rakamlar kalıcı değil" dedi ve hem altın hem de gümüşte yeni tahminlerini açıkladı...
Piyasalar Orta Doğu’dan gelen haberlerle yükseliş beklerken, altın yatırımcısını ters köşe yaptı. Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın, sert bir satış baskısıyla 7.000 TL barajının altına gerilerken altındaki sert düşüş piyasalarda toplu bir geri çekilmeye yol açtı.
Değerli metaller ve piyasanın uzman analisti İslam Memiş, bayram sürecinde yayımladığı YouTube değerlendirmesinde piyasalardaki sert dalgalanmaların süreceği uyarısını yineledi. Altın fiyatlarının neden düştüğünü açıklayan İslam Memiş, "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna da yanıt verdi.
İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin önceki öngörülerini koruduğunu belirterek yatırımcıların özellikle psikoloji yönetimine dikkat etmesi gerektiğini vurgularken yıl sonuna kadar hemen her ay tüm yatırım araçlarında sert hareketler görülebileceğini ifade etti. Bu nedenle yatırımcılara kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durma çağrısı yaparak "Yatırımcının yapması gereken tek bir şey varsa o da uzun vadeli plan yapmak. Kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak" dedi.
İslam Memiş’e göre son dönemde altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemenin arkasında körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı nedeniyle satış yapmasının, faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkmasının ve kaldıraçlı işlemlerde teminat tamamlama zorunluluğu olduğunu vurguladı.