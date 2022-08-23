İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Cuma uyarısı: Elinizdekini ucuza kaptırmayın
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına ''Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın'' uyarısında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirmesinin ardından dolar kuru psikolojik sınır olan 18 lirayı aştı. Altın fiyatlarında ise geri çekilme yaşandı. Ağustos ayı içerisinde 1802 dolara kadar yükselen ons altın 1737 dolara geriledi. Yurt içinde gram altın fiyatı 1.011 liradan, çeyrek altın 1.626 liradan, cumhuriyet altını ise 6.692 liradan alıcı buluyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli tavsiyeler geldi. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını hatırlatan Memiş, o gün bir dalgalanma yaşanacağının altını çizdi. Memiş, "Sadece satın alma için değil, bozdurma için dahi ekranlardaki fiyatlar geçerli değil. Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın. Gram altın TL 1023-1028 aralığında, elinizdekini tutup da 1007'den bozdurup canınızı yakmayın" uyarısında bulundu.
İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Dolar TL kuru ekranlarda 18.12 lira ancak serbest piyasalarda 18.22-18.25 aralığında. Dolar tarafındaki pozitif görünümün devam etme nedeni dolar endeksinin 109'a kadar yükselmesi. Uluslararası piyasalarda dolar değer kazandı. 18 üzeri ataklar doların tekrar yukarı yönlü hamleyi kırmasına neden oldu. 18.20 güçlü destek seviyesi. Altında 18.10 var ama siz ekranlarda 18.12 olarak görüyorsunuz ama serbest piyasalarda bu rakamlar yok.
Euro/TL'nin gerçek kuru 18.11-18.17 aralığında. Euro, doların yine altına sarktı. Muhtemelen bu baskılanma devam ederse, 0.80'lere kadar inme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Avrupa'daki enerji krizleri, Fed'in politikaları, dolar endeksinin yükselmesi euro'nun değer kaybına neden oldu.