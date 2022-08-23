İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Cuma uyarısı: Elinizdekini ucuza kaptırmayın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli tavsiyeler geldi. Cuma günü FED Başkanı Powel'in açıklama yapacağını hatırlatan Memiş, o gün bir dalgalanma yaşanacağının altını çizdi. Memiş, "Sadece satın alma için değil, bozdurma için dahi ekranlardaki fiyatlar geçerli değil. Elinizdeki malı ucuza kaptırmayın. Gram altın TL 1023-1028 aralığında, elinizdekini tutup da 1007'den bozdurup canınızı yakmayın" uyarısında bulundu.