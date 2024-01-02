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  4. İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı

İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahibi olanlara ve almak isteyenlere uyarıda bulundu.

Kaynak: TV100
İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında 2024 yılının ilk haftasında yaşanmasını beklediği gelişmeleri ve sene içerisindeki beklentilerini açıkladı.

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İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı - Resim: 2

BIST 100

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,96 yükselişle 7.542,25 puandan başlamıştı.

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İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı - Resim: 3

BIST 100 Endeksinde 7 bin - 7 bin 500 puan aralığını takip edeceğini söyleyen Memiş, "Borsa için fırsat kollayanlar yine şanslı bir haftada" diye konuştu.

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İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı - Resim: 4

DOLAR / TL

"29,66 lira seviyesinden haftaya başladı" diyen Memiş, takipçilerine şu uyarıyı yaptı:

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