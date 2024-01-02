İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı! Beklediği seviyeyi açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahibi olanlara ve almak isteyenlere uyarıda bulundu.
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BIST 100
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yıla yüzde 0,96 yükselişle 7.542,25 puandan başlamıştı.
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BIST 100 Endeksinde 7 bin - 7 bin 500 puan aralığını takip edeceğini söyleyen Memiş, "Borsa için fırsat kollayanlar yine şanslı bir haftada" diye konuştu.
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DOLAR / TL
"29,66 lira seviyesinden haftaya başladı" diyen Memiş, takipçilerine şu uyarıyı yaptı:
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