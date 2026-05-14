İslam Memiş'ten "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" uyarısı! Altın, gümüş ve borsa tahminlerini açıkladı
Finans dünyasının yakından takip ettiği isim İslam Memiş, altın yatırımcıları için "dev fırsat" kapısının aralandığını duyurdu. Yıllardır süregelen yüksek işçilik farklarının sıfırlanmasıyla Türkiye'nin dünyadaki en ucuz altın pazarı haline geldiğini belirten Memiş, gram altın için 10.000 TL hedefini tarih vererek yineledi. İslam Memiş'in Borsa İstanbul ve gümüş piyasasına dair çarpıcı öngörülerin de yer aldığı analizinde "Büyük Reset" uyarısı dikkat çekti.
Piyasalar, jeopolitik gerilimler ve küresel enflasyon verileriyle çalkalanırken, finans analisti İslam Memiş'ten yatırım stratejilerini değiştirecek bir analiz geldi.
İslam Memiş, özellikle altın piyasasında Cumhuriyet tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durumun yaşandığını vurguladı.
"Dünyanın En Ucuz Altını Türkiye’de"
Yıllardır Kapalıçarşı piyasasında görülen yüksek işçilik maliyetlerinin tamamen eridiğini belirten İslam Memiş, bu durumun yatırımcı için büyük bir alım fırsatı olduğunu söyledi. İslam Memiş süreci şöyle özetledi:
"Cumhuriyet tarihinde ilk defa 12.500 doları bulan işçilik farklarını görmüştük. Şimdi bu farklar kapandı, hatta eksiye geçti. 2,5 yıldır dünyanın en pahalı altınını biz alıyorduk ama şu an en ucuz altın Türkiye’de."
Gram Altın İçin 10 Bin TL Tahmini
Yatırımcıların en çok merak ettiği "Altın ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş, yükseliş trendinin ivme kazanacağını savundu:
Kısa Vade: Temmuz ve Ağustos aylarında 8.000 TL seviyelerine yerleşen bir seyir.
Yıl Sonu Hedefi: Gram altında 10.000 TL, ons altında ise 5.800 - 6.000 dolar seviyeleri.