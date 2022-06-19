İslam Memiş'ten gram altın için ''büyük zirve'' tahmini! ''Dolar kaç liradan alınabilir?''

DOLAR NE ZAMAN ALINABİLİR?

Katıldığı Youtube kanalında konuşan ve piyasalarda Fed'in faiz kararının satın alındığına işaret eden Memiş, "Biz bunun satın alındığını gördüğümüz için agresif dalgalanma görmedik, hatta normalleşme süreci gözlemliyoruz. Yurt içine baktığımızda her na kadar dolar endeksi 104'e kadar gerilese de dolar kuru 17.30'larda kritik seviyede devam ediyor. Yine kısa vade için öngörüm 17.80 yukarıda güçlü direnç olmaya devam ediyor. Benim yatırımcı olarak alabileceğim seviyeler mi, hayır. 16.75'e gerilemeden tekrar alım pozisyonu değerlendirmem" diye konuştu.