İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi
Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, fiziki altın alırken fahiş işçilik maliyetlerine karşı yatırımcıyı uyardı. Gram altında 10 bin TL hedefini koruduğunu vurgulayan Memiş, tarih de verdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılının en kritik kavramının "MTA (Emtia) Milliyetçiliği" olacağını belirten Memiş, ülkelerin ve bireylerin fiziksel varlıklara sahip olma savaşının başladığını vurguladı.
Son dönemde kuyumcularda yaşanan yoğunluğu eleştiren Memiş, yatırımcıların panikle hareket ederek yüksek işçilik maliyetlerine boyun eğdiğini söyledi. Uzman isim, fiziksel altın yerine Darphane Sertifikası veya banka üzerinden işlem yapmanın daha karlı bir strateji olduğunu belirtti.
Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Geçen hafta fiziki altın alanlar 9.000 dolar işçilikle altın aldı. Çeyrek altına 1.000 liranın, Cumhuriyet altınına 2.000 liranın üzerinde ekstra bir işçilik koyuldu. 'Altın buldum, aldım' diyen yatırımcı boşuna sevinmesin, işçilikli aldınız; almamanız gerekiyordu.
Bu furya bitecek. Çünkü Türkiye'de her yıl bunu görüyoruz. Bir anda insanlar çullanıyor, bir anda panik yapıyor. Bunlar gereksiz şeyler. Ama doğru strateji şudur. Mesela ben fiziki altınlarımı almaktan ziyade, kendime bir o işçilikleri vermekten ziyade bir zaman tanırım. Bankadan veya darphane sertifikası alırım. Daha sonra fiyatları yükseldiği zaman yüksekten satıp fizikiye çevirme şansım var"
"O BANT ARALIĞINDA OYNAYACAKLAR"
Gelecek hafta altın piyasasına dair öngörülerini paylaşan uzman isim şöyle konuştu:
"Özellikle biz geride bıraktığımız hafta ons altın tarafında pazartesi günü 4100 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde düşüş gördük. İşte gram altın tarafında fiziki altınlarda 6.300 lira seviyesine kadar bir gerileme gördük.
Yine haftaya baktığımız zaman da 6700 TL seviyesinden kapanış yapan bir fiziki altın. Yine 4.500 dolar seviyesinden kapanış yapan bir ons altın gördük karşımızda. 4100 -4600 dolar aralığında dalgalanan bir trend olacak. Bu savaş bitene kadar bu bant aralığında oyalayacaklar. İşte Trump'ın verdiği süre 6 Nisan'da doluyor. Benim tarihim de 9 Nisan.