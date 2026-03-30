İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi

Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen hafta fiziki altın alanlar 9.000 dolar işçilikle altın aldı. Çeyrek altına 1.000 liranın, Cumhuriyet altınına 2.000 liranın üzerinde ekstra bir işçilik koyuldu. 'Altın buldum, aldım' diyen yatırımcı boşuna sevinmesin, işçilikli aldınız; almamanız gerekiyordu.

Bu furya bitecek. Çünkü Türkiye'de her yıl bunu görüyoruz. Bir anda insanlar çullanıyor, bir anda panik yapıyor. Bunlar gereksiz şeyler. Ama doğru strateji şudur. Mesela ben fiziki altınlarımı almaktan ziyade, kendime bir o işçilikleri vermekten ziyade bir zaman tanırım. Bankadan veya darphane sertifikası alırım. Daha sonra fiyatları yükseldiği zaman yüksekten satıp fizikiye çevirme şansım var"