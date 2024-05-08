İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Yüzde 50 alım fırsatı...

GRAM ALTIN FİYATI DÜŞEBİLİR

Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir. Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.