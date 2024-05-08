İslam Memiş'ten gram altın yorumu: Yüzde 50 alım fırsatı...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası altın yeni haftada kısmi toparlanmalar yaşıyor. ONS 2300 dolar üzerinde tutunurken, altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde seyrediyor.
Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar. Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir.
GRAM ALTIN FİYATI DÜŞEBİLİR
Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir. Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.