İslam Memiş'ten güncel altın ve gümüş analizi: Alım seviyelerini ve tahminlerini açıkladı
Finans analisti İslam Memiş, jeopolitik gerilimlerin ardından ons altın, gram altın ve gümüş fiyatlarına dair güncel değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, ons altında 4.500 dolar altındaki seviyelerin ve gümüşte yaşanan düşüşlerin orta vadede alım fırsatı yaratabileceğini belirterek yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliklerin ve bölgedeki savaş gerilimlerinin ekonomik yansımaları devam ederken, brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı, altın ve gümüş gibi değerli metallerdeki dalgalanmaları da beraberinde getiriyor.
"Ons Altında Düşüşler Alım Fırsatı Olabilir"
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.544 dolar seviyelerinde negatif bir görünüm sergilediğini belirten Memiş, belirsizlik ortamında geniş bant aralıklarındaki kırılmaların sürdüğünü ifade etti.
Finans analisti İslam Memiş, kişisel yayınında yatırımcılara yönelik kısa vadeli piyasa öngörülerini ve destek-direnç seviyelerini değerlendirdi.
Uzman isim, piyasadaki mevcut durumu şu sözlerle analiz etti: "Kısa vadede 4.480 dolar destek, 4.780 dolar ise direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 4.500 dolar seviyesinin altındaki rakamları orta ve uzun vade için alım fırsatı olarak okumaya devam ediyoruz. Şu an 'al-topla' sürecinde olduğumuz için bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz."