İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor!
Piyasa uzmanı İslam Memiş, altına yeni yasak getirileceğini iddia etti. Memiş, kuyumculara gönderilen mesajda ''22 ayar 1 gram altının üretiminin yasaklandığı yazıyor.'' ifadelerinin yer aldığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz yıl 22 ayar yarım gram altın üretimini yasaklamıştı. Finans analisti İslam Memiş, altına yeni yasaklar getirileceği iddialarını tv100'deki köşesine taşıdı.
Memiş, ''2023’de 0,25-0,50 22 ayar altınların üretimi yasaklanmıştı. Önceden basılmış piyasada dolaşanların alım-satımı devam ediyor. Düğünde, nişanda takı alacaklar sadece 1 gram 22 ayar altın alabiliyordu. Ancak onunla ilgili de bir yasak haberi dolaşıyor." ifadelerini kullandı.
Kuyumculara gönderilen mesajı paylaşan Memiş, ''Mesajda 22 ayar 1 gram altının üretiminin yasaklandığı yazıyor.
0,25-0,50 gramları kim alıyordu?
1 gram alamayanlar.
22 ayar 1 gramı kim alıyor?
Parası 24 ayar grama ya da çeyrek altına yetmeyenler.
Yasaklar ile ne denmek isteniyor?
Alma kardeşim, alma" ifadelerini kullandı.
İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti:
"Söylenecek ve yazılacak çok şey var. Bunları ben karar vericilere bizzat anlatacağım.
Bu kararlar ve düzenlemeler YANLIŞ.
Ülke ekonomisine destek değil, köstek oluyor.