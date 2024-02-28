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İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor!

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altına yeni yasak getirileceğini iddia etti. Memiş, kuyumculara gönderilen mesajda ''22 ayar 1 gram altının üretiminin yasaklandığı yazıyor.'' ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Kaynak: İslam Memiş'in yazısı için tıklayın
İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor! - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz yıl 22 ayar yarım gram altın üretimini yasaklamıştı. Finans analisti İslam Memiş, altına yeni yasaklar getirileceği iddialarını tv100'deki köşesine taşıdı. 

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İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor! - Resim: 2

Memiş, ''2023’de 0,25-0,50 22 ayar altınların üretimi yasaklanmıştı. Önceden basılmış piyasada dolaşanların alım-satımı devam ediyor. Düğünde, nişanda takı alacaklar sadece 1 gram 22 ayar altın alabiliyordu. Ancak onunla ilgili de bir yasak haberi dolaşıyor." ifadelerini kullandı. 

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İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor! - Resim: 3

Kuyumculara gönderilen mesajı paylaşan Memiş, ''Mesajda 22 ayar 1 gram altının üretiminin yasaklandığı yazıyor. 

0,25-0,50 gramları kim alıyordu?

1 gram alamayanlar.

22 ayar 1 gramı kim alıyor?

Parası 24 ayar grama ya da çeyrek altına yetmeyenler.

Yasaklar ile ne denmek isteniyor?

Alma kardeşim, alma" ifadelerini kullandı. 

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İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor! - Resim: 4

İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti:

"Söylenecek ve yazılacak çok şey var. Bunları ben karar vericilere bizzat anlatacağım.

Bu kararlar ve düzenlemeler YANLIŞ.

Ülke ekonomisine destek değil, köstek oluyor.

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