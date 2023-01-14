İslam Memiş'ten olay yaratan altın ve dolar yorumu: ''2023 yılı onun yılı olacak...''

"REKORA DOYMAYAN BİR 2023 GÖRECEĞİZ"

"Altın ve gümüş fiyatları yıla hızlı başladı. Orta ve uzun vade de her zaman rekorları konuşmaya devam edeceğiz bu yıl için" diyen uzman isim, "Hem altın hem de gümüş fiyatlarında sık sık şu cümleyi duyacağız: Yeni rekorlar görüldü. Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz. Özellikle gümüş tarafında biliyorsunuz 2022 yılında herkes ‘gümüş yükselmiyor’ diyordu. Ama yılın sonunda bir baktık ki gümüşün gram fiyatı altının gram fiyatını geçti. 2022 yılında altının gram fiyatı yüzde 43 kazandırırken gümüşün gram fiyatı yüzde 45 kazandırdı. 2023 yılının gümüş yılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.