İslam Memiş'ten sürpriz hamle: ''Birikimlerimi Türk Lirası'na çevirdim''
Her fırsatta dolar ve altındaki yükselişin devam edeceğini dile getiren altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir karar geldi. Memiş, 2 ay süreyle tüm birikimini Türk Lirası'na çevirdiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası yeni tedbirleri duyurdu. 6 maddelik yeni tedbir paketine göre, gelire endeksli senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili birçok karar alındı. Dolar kuru 17.01 liradan işlem görürken, gram altın 1.000 TL'ye çekildi.
Altın ve doların yükselmeye devam edeceğini her zaman dile getiren altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir karar geldi.
İslam Memiş tüm birikimini Türk Lirası'na çevirdiğini duyurdu. Memiş, bu kararının gerekçesi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlığını gösterdi.
Memiş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
-Türkiye’nin operasyon süreci içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Ekonomimize, Metmetçiklerimize destek vermek amaçlı birikimlerimizi 2 ay süreliğine TL’ye çevirdik. Özellikle yükselişin devam edeceğini öngörerek belirttiğim bu süreçte biz devletimizin yayındayız.