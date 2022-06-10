İslam Memiş'ten sürpriz hamle: ''Birikimlerimi Türk Lirası'na çevirdim''

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası yeni tedbirleri duyurdu. 6 maddelik yeni tedbir paketine göre, gelire endeksli senet (GES), tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili birçok karar alındı. Dolar kuru 17.01 liradan işlem görürken, gram altın 1.000 TL'ye çekildi.