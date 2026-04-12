İslam Memiş'ten sürpriz iddia: İstanbul'a 5 yeni ilçe gelebilir
Piyasa uzmanı İslam Memiş, küresel gerilimlerin gölgesinde hem ekonomiyi hem de İstanbul'un geleceğini değerlendirdi. Megakent için sürpriz bir iddia ortaya atan Memiş, "Yeni deprem yasasıyla birlikte İstanbul’a en az 4-5 yeni ilçe eklenebilir'' ifadelerini kullandı.
Finans analisti İslam Memiş, konuk olduğu gdh TV'de Türkiye ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Küresel piyasaların kilitlendiği ABD-İran gerilimindeki 15 günlük ateşkesi değerlendiren Memiş, bu sürenin sonunda çıkacak "savaş mı, barış mı?" kararının fiyatlarda deprem etkisi yaratacağını belirtti.
Altın ve gümüşte kritik seviyeler
Piyasaların yönü için 15 günlük süreci işaret eden Memiş, yatırımcılar için şu rakamları verdi:
Ons altın: "Kalıcı ateşkes gelirse ons altında 4.900 dolar kritik. İyimser tabloda 5.150 dolar, kalıcı anlaşma sağlanmazsa 4.400 dolar seviyeleri görülebilir."
Gram altın: "Barışın kalıcı olması halinde 7.000 - 7.500 TL bandında seyredebilir. Yıl sonu hedefi ise halen 10.000 TL."
Gümüş: "Kalıcı bir ateşkes gelmesi halinde, 116-117 TL olarak karşımızda olacaktır.
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri pas geçeceğini ve "bekle-gör" politikasını uygulayacağını tahmin ediyorum. Enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faiz indirimlerine bir süre ara verilir diye düşünüyorum." dedi.
Altın mı, konut mu?
"Altın satıp konut almak mantıklı mı?" sorusunu yanıtlayan İslam Memiş, "Altın-konut paritesine baktığımızda konutun şu an alınabilir seviyelerde olduğuna inanıyorum. Ancak "altınımı satıp üç tane ev alacağım" gibi beklentiler yanlıştır. Barınma ihtiyacı veya pasif gelir için altın satıp ev alınabilir ama altın tarafındaki yükseliş potansiyeli de (yıl sonu gram altın hedefi 10.000 TL) göz ardı edilmemelidir." diye konuştu.