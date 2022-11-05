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İslam Memiş'ten uyarı: 2023 gelmeden önlem alınmalı

Piyasa uzmanı İslam Memiş, kaleme aldığı yazısında yapılan zamlara karşı tedbirleri sıraladı.

İslam Memiş'ten uyarı: 2023 gelmeden önlem alınmalı - Resim: 1

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten bu kez ne altın ne dolar açıklaması geldi. Memiş'in gündeminde 2023 zamları vardı. 'Tedbir almak gerekli' diyen uzman isim tv100'de kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti.

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İslam Memiş'ten uyarı: 2023 gelmeden önlem alınmalı - Resim: 2

-Vergi, harç ve cezalarda 2023 zamları belli oldu. Yeni zamlar yüzde 122,93. 2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekli.

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İslam Memiş'ten uyarı: 2023 gelmeden önlem alınmalı - Resim: 3

-Pasaport süremiz bitmişse, vergi borçlarımız varsa, yeni yapacak işlerimiz için harçlar yatıracaksak, ehliyet, silah ruhsatı gibi birçok işlerimizi önceden halletmek maddi olarak avantajlı.

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İslam Memiş'ten uyarı: 2023 gelmeden önlem alınmalı - Resim: 4

-Özellikle inşaat yapma düşüncesi olanlar proje, harç ve vergilerini 2023’e girmeden halletmeli.

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