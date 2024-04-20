İslam Memiş'ten yatırımcılara ''sarı risk'' uyarısı
Para ve değerli metaller konusunda yaptığı uyarı, tahmin ve açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ünlü piyasa analisti İslam Memiş, piyasaları tedirgin eden İran-İsrail geriliminin olası etkilerini masaya yatırdı, Borsa, Dolar, altın, kripto para ve gümüş için beklentilerini açıkladı.
Youtube hesabından çektiği video ile tüm yatırım araçlarını tek tek değerlendirip rakam bazlı tahminlerini ve olasılıkları açıklayan İslam Memiş, altın için uzun bir süre sonra ilk kez 'risk var' uyarısında bulundu.
Memiş, "İsrail'in misillemesi geldi, bu süreç devam edecek. Bu sürece tiyatro diyenlere de iyi akşamlar diliyorum. 14 Nisan akşamı İran-İsrail geriliminin bir savaşa dönüşeceğine ve kontrollü şekilde Ukrayna-Rusya savaşı gibi olacağına, bundan sonraki süreçlerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, fiyata değil miktara bakın uyarılarım vardı. Bir gün düşen bir gün yükselen piyasa var. Piyasalar buna alışacak. Diğer ülkelere de sıra gelecek" dedi.
İslam Memiş, şöyle devam etti:
"Borsa İstanbul 9692 puanda. Sert düşüşler vardı, tepki alımı ile haftayı tamamladı. 9230 puana kadar geriledi, tekrar tepki alımı var. 9690, 9700 puan seviyesinde tutunma çabasını sürdürüyor. Piyasa 9400, 9700 puanı takip ediyor. Benim beklentim düşüşün devam edeceği ve derinleşeceği yönünde.
Dolar TL kuru 32.59'da. Tekrar yatay sakin seyirde fiyatlama var. Serbest piyasalarda 32.45-32.51 lira aralığında bir dolar kuru var. Serbest piyasalarda bu kez düşük bir kur var. 34.55-34.69 lira aralığında bir euro / TL kuru var serbest piyasalarda."