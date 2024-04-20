İslam Memiş'ten yatırımcılara ''sarı risk'' uyarısı

Memiş, "İsrail'in misillemesi geldi, bu süreç devam edecek. Bu sürece tiyatro diyenlere de iyi akşamlar diliyorum. 14 Nisan akşamı İran-İsrail geriliminin bir savaşa dönüşeceğine ve kontrollü şekilde Ukrayna-Rusya savaşı gibi olacağına, bundan sonraki süreçlerde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, fiyata değil miktara bakın uyarılarım vardı. Bir gün düşen bir gün yükselen piyasa var. Piyasalar buna alışacak. Diğer ülkelere de sıra gelecek" dedi.