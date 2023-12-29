İslam Memiş'ten yatırımcıya 2024 uyarısı

Piyasaların 2023 yılında son işlem günü yine döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyeleriyle başladı. Hem Avrupa hem de ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken Türkiye'de hem yılın hem de haftanın son işlem gününde rekorlar devam ediyor. Kurlarda yükseliş sürerken, dolar/TL'de yeni rekor seviye test edildi.