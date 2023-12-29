İslam Memiş'ten yatırımcıya 2024 uyarısı
2023 yılında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran seyrine devam ederken piyasaların bir bileni olarak tanınan ünlü piyasa analisti İslam Memiş "Ben çok kazanmak istiyorum diyenler 2023 yılında yine patladı, balon oldu" diyerek 2024 yılı için tahminlerini açıkladı.
Piyasaların 2023 yılında son işlem günü yine döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyeleriyle başladı. Hem Avrupa hem de ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken Türkiye'de hem yılın hem de haftanın son işlem gününde rekorlar devam ediyor. Kurlarda yükseliş sürerken, dolar/TL'de yeni rekor seviye test edildi.
Merkez Bankası 2024 yol haritasını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılında para politikasında izleyeceği yol haritasına ilişkin bir metin yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında sadeleşme sürecinin devam edeceğini, parasal sıkılıkla birlikte miktarsal sıkılaşmanın da sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Buna göre önümüzdeki dönemde finansal koşulların sıkılaşmasından etkilenen dar gelirli kesime yönelik adımların hayata geçmesi gündemde.
Altının ons fiyatının da tahvil piyasalarındaki alıcı seyirden faydalandığı görülürken, tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yapmaya hazırlanıyor.
Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş ‘kademeli rekor’u işaret ederek gram altında ‘3.000 TL hedef’ derken Euro/TL için de çılgın tahminini açıkladı.