İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri

'6-7 EL SİLAH SESİ DUYDUK'

Camiye gittiği sırada silah seslerini duyan bir kişi, "Arkadaşlarla sonradan silah seslerini duyduk ama ilk başta anlamadık. Sonradan baktığımızda, polisleri gördük içeride. Bir kadın gördüğünü anlatıyordu. 6 - 7 el silah sesi duyduk. Cemaat kovanları toplayıp atmışlar. Biz diğer camiden çıktığımızda burada farza yeni durulmuştu, büyük ihtimalle hutbedeyken ateş edilmiş. Yanlışlıkla olan bir şey değil " dedi.