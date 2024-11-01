İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri
İstanbul Fatih'te bulunan bir camiye gelen kişi, avluda silahla havaya ateş açtı. Şüphelinin camiye geldiği araç terk edilmiş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Manyasizade Caddesi'ndeki İsmail Ağa Camii'ne cuma vakti gelen kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç ise caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.
Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan M.Ş.A ile camii imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.Ş.A'nın bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi.
'6-7 EL SİLAH SESİ DUYDUK'
Camiye gittiği sırada silah seslerini duyan bir kişi, "Arkadaşlarla sonradan silah seslerini duyduk ama ilk başta anlamadık. Sonradan baktığımızda, polisleri gördük içeride. Bir kadın gördüğünü anlatıyordu. 6 - 7 el silah sesi duyduk. Cemaat kovanları toplayıp atmışlar. Biz diğer camiden çıktığımızda burada farza yeni durulmuştu, büyük ihtimalle hutbedeyken ateş edilmiş. Yanlışlıkla olan bir şey değil " dedi.