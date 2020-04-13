İspanya ve İtalya'da hayat normale dönüyor
Yeni tip koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden İspanya ve İtalya'da hayat normale dönmeye başladı. İspanya'da milyonlarca insan iş başı yaptı, İtalya'da ise yarın bazı mağazalar yeniden açılıyor.
Dünya çapında corona virüs vakaları iki milyona yaklaşırken Avrupa’da karantina altında olan ülkeler bazı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. İspanya’da ülke genelindeki karantina devam etse de bazı fabrika ve inşaat işçilerinin iki haftalık yasaktan sonra işlerine dönmelerine izin verildi.
Polis, metroda işe giden insanlara maske dağıttı.
İtalya, kitapçıların, kırtasiye dükkanları gibi bazı mağazaların yarın Avrupa’nın en uzun karantinasının gevşetilmesiyle yeniden açılmasına izin verecek.
İSPANYA’DA İSTEYENLER İŞE DÖNMEYE BAŞLADI
İspanya’da, pazar günü 619 kişinin öldüğü açıklanmasına rağmen kısıtlamaların kısmen kaldırılmasına başlandı. Ülkede, bazı bölgesel liderlerin ve sendikaların endişelerine rağmen zorunlu olmayan çalışma yasağı kaldırıldı. İspanya, ABD ve İtalya’dan sonra corona virüsten en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke.
Bugün işe geri dönenler arasında, fabrika ve inşaat işçileri, güvenlik, telekomünikasyon ve gümrük gibi sektörlerde çalışan işçiler bulunuyor.
İşçiler ve iş yerleri, virüs bulaşmadığından emin olmak için katı düzenlemelere uymak zorunda kalacaklar. Polis, bazı şirketler yeniden açıldığı için metro ve tren istasyonlarında yüz maskeleri dağıtmaya başladı.
Geri dönen işçilere ayrıca ekipman paylaşmamaları, eldiven ve maske takmaları ve üç metrelik sosyal mesafeye uymaları söylendi.
İspanya’da barlar, gece kulüpleri, restoranlar gibi diğer işletmeler hala kapalı ve ne zaman açılacakları henüz belli değil.