İspanya'da korkutan görüntüler ! Acı içinde bekledi...
Koronavirüs kabusu giderek büyüyor. İtalya'dan sonra vaka sayısında patlama yaşanan İspanya'da bir hastanede çekilen görüntülerde hastaların yerde tedavi edildiği görüldü. Hastaların acı içinde öksürerek beklemesi ise yürek burktu.
Son 24 saatte 462 kişinin öldüğü İspanya'nın Madrid şehrinde bulunan Severo Ochoa de Leganes hastanesinde çekilen görüntülerde yatak sayısı yetersiz kaldığı için virüs kapmış hastaların yerde tedavi edilmek için yerde beklediği görüldü.
Yerde yatan hastaların acı içinde öksürerek tedavi edilmeyi beklediği video sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkat çekmek ve insanları kurallara uymamanın sonuçları hakkında uyarmak için sosyal medyadan paylaşıldı.
İspanya Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölüm vakasının yaşandığı ikinci ülke oldu. İtalya'nın dün yaptığı vaka sayısının azaldığını açıklanmasına rağmen herkeste bir gerginlik bulunuyor.