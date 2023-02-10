İspanyol arama kurtarma ekibinden ağlatan paylaşım

Zamanla yarışan, dinlenmeye ve ihtiyaç gidermeye vakitleri olmayan İspanya’nın Bomberos GIRECAN arama-kurtarma ekibi, yerel halkın kendilerine sunduğu etli pideyi paylaşarak “Bu yiyecekleri götürmemiz için yolda bizi adeta durdurdular... kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar... bütün halk acil durum ekipleri oldu. Unutmayın, kahramanlar onlar. Biz sadece sizin umudunuz” mesajını Twitter’da paylaştı.