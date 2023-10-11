İsrail, 12 camiyi yerle bir etti

Taraflar arasındaki çatışmada can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin tarafından İsrail saldırı nedeniyle şu ana kadar 830 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 2 bin 500’den fazla kişi de yaralandı.