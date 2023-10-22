İsrail, 3 aşamalı Gazze planını açıkladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 16'ncı gününde devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi için üç aşamalı bir plan öngördüklerini, sonuna gelindiğinde İsrail'in bu bölgeye yönelik tüm sorumluluklarının son bulacağını söyledi.