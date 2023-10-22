İsrail, 3 aşamalı Gazze planını açıkladı
Gazze Şeridi'ne kara harekatı hazırlığı yapan İsrail, 3 aşamalı planını açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 16'ncı gününde devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi için üç aşamalı bir plan öngördüklerini, sonuna gelindiğinde İsrail'in bu bölgeye yönelik tüm sorumluluklarının son bulacağını söyledi.
ÜÇ AŞAMALI PLAN
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Parlamento (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada hedefin Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerini bitirmek, Gazze Şeridi'nde yeni bir 'güvenlik rejimi' oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm sorumluluğunu tamamen sona erdirmek olduğunu söyledi.
1) Buna göre ilk aşamada Hamas'ı yenmek ve altyapıya zarar vermek için hava bombardımanını kara harekâtı izleyecek.
2) İkinci aşamada direniş cephelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Gallant'a göre bu uzun bir süreç olabilir.