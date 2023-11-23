İsrail askerleri, Gazze'deki tünellere girdi
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın kullandığı tünelleri gazetecilere gezdirdi. Tünelin uzunluğunun 164 metre olduğu belirtildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin altında olduğu iddia edilen tünellere bir grup gazeteciyle birlikte girdi.
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Tünelin uzunluğunun ise 164 metre olduğu bildirildi.
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Tünelin sonunda bulunan yaşam odalarında klima, mutfak, banyo ve paslı beyaz fayanslardan yapılmış bir odada bir çift metal karyola vardı. Ancak hiçbiri kullanılacak durumda değildi.
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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, odada klima bulunduğuna dikkat çekti. Hamas'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti. Silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı.
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