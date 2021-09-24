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  4. İsrail askerlerinden 10 yaşındaki çocuğa döve döve gözaltı!

İsrail askerlerinden 10 yaşındaki çocuğa döve döve gözaltı!

İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Görgü tanıkları ve akrabaları, 10 yaşındaki İsmail`in İsrail askerleri tarafından "vahşice" darp edildiğini ve gözaltına alındığını söyledi. 

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3 saat boyunca gözaltında tutulan İsmail daha sonra serbest bırakıldı. 

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İsmail`in dayısı bölgedeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına” dikkati çekti. 

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İsrail askerlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. 

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