İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü
İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
Kaynak: DHA / İHA
İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluk binası önünde protesto yaptı.
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Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, ‘Katil İsrail Filistin’den defol’, ‘Mehmetçik Gazzeye‘, sloganları attı.
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Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle polis ekipleri ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
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Polis ekipleri, havai fişek, taş ve reklam panosuna zarar veren göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.
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