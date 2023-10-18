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İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Kaynak: DHA / İHA
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü - Resim: 1

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluk binası önünde protesto yaptı. 

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İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü - Resim: 2

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, ‘Katil İsrail Filistin’den defol’, ‘Mehmetçik Gazzeye‘, sloganları attı.

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İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü - Resim: 3

Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle polis ekipleri ve göstericiler arasında arbede yaşandı. 

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İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü - Resim: 4

Polis ekipleri, havai fişek, taş ve reklam panosuna zarar veren göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

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