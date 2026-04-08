İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!
Dün İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde dün yaşanan ve 1 teröristin ölü, 2'sinin yaralı ele geçirildiği çatışmanın ardından gözaltı sayısı 10’a yükseldi! Hain saldırıda 2 polis memurumuzun yaralanmasını fırsat bilip sosyal medyada aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanan şüpheliler hakkında jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Beşiktaş’ta dün saat 12.00 sularında İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu plazanın önünde gerçekleşen uzun namlulu silahlı saldırı sonrası emniyet birimleri teyakkuza geçti.
Kahraman polislerimizin anında karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen saldırganların ardından, sosyal medya üzerinden Türk polisini hedef alan şahıslar için de düğmeye basıldı.
Olay yerinde yaralı ele geçirilen 2 saldırganın hastanedeki sorguları sürerken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 kişiyi daha yakaladı.
Böylece soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Polis, saldırının arkasındaki terör ağını çözmek için geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.
