  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmada polislerle alay eden paylaşımlar için harekete geçildi!

Dün İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde dün yaşanan ve 1 teröristin ölü, 2'sinin yaralı ele geçirildiği çatışmanın ardından gözaltı sayısı 10’a yükseldi! Hain saldırıda 2 polis memurumuzun yaralanmasını fırsat bilip sosyal medyada aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanan şüpheliler hakkında jet hızıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş’ta dün saat 12.00 sularında İsrail Konsolosluğu’nun bulunduğu plazanın önünde gerçekleşen uzun namlulu silahlı saldırı sonrası emniyet birimleri teyakkuza geçti. 

1 / 11
Kahraman polislerimizin anında karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen saldırganların ardından, sosyal medya üzerinden Türk polisini hedef alan şahıslar için de düğmeye basıldı.

2 / 11
Olay yerinde yaralı ele geçirilen 2 saldırganın hastanedeki sorguları sürerken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 kişiyi daha yakaladı. 

3 / 11
Böylece soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Polis, saldırının arkasındaki terör ağını çözmek için geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.

4 / 11