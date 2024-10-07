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İsrail Beyrut'u yerle bir etti

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’a sabaha kadar bomba yağdırdı.

Kaynak: AA
İsrail Beyrut'u yerle bir etti - Resim: 1

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletildiği 23 Eylül'den bu yana "en şiddetli saldırılarından" birinin yaşandığı gece saatlerinde İsrail savaş uçakları başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesindeki çeşitli alanlara 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

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İsrail Beyrut'u yerle bir etti - Resim: 2

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.

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İsrail Beyrut'u yerle bir etti - Resim: 3

Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı.

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İsrail Beyrut'u yerle bir etti - Resim: 4

İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.

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