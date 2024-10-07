İsrail donanma ile saldırıya hazırlanıyor: "Sahilden uzak durun" uyarısı!
İsrail ordusu, Beyrut'u yoğun bombardımana tutmasının ardından Hizbullah'a karşı donanma ile saldırı başlatacağını duyurarak, Sayda'dan itibaren balıkçı tekneleri dahil herkesi denizden uzak durmaları konusunda tehdit etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Sayda kentinin kuzeyindeki Avali Nehri hattından itibaren Lübnanlılara balıkçı tekneleri veya diğer deniz araçlarıyla açılmaktan acil olarak kaçınmaları uyarısında bulundu.
Hizbullah'a karşı şimdi de donanmanın denizden saldırı başlatacağını duyuran İsrail ordusu, Lübnanlıları bu bölgede denize yaklaşmaları halinde canlarıyla tehdit etti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 83 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.